Столичні журналісти проводять прес-тур по Харківській області

Харків. 23 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківській області розпочався всеукраїнський прес-тур, у якому беруть участь 23 журналіста з 14 областей України. Він триватиме до 25 листопада, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У ході прес-туру журналісти відвідають ВАТ «Турбоатом», стадіон «Металіст», Харківський державний академічний театр ім. Шевченка. Також представники ЗМІ ознайомляться з роботами зі створення Регіонального перинатального центру при обласній клінічній лікарні, з роботою центральної диспетчерської служби швидкої допомоги Харкова, а також відвідають Красноградську центральну районну лікарню.

Крім того, журналісти ознайомляться з роботою КСП «Харківміськліфт», аграрного підприємства «Промінь», а також відвідають репетицію Великого слобожанського ансамблю пісні і танцю.