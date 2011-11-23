Ізраїльська компанія хоче інвестувати Харківську область 150 млн. дол

Харків. 23 листопада. УНІАН. Ізраїльська компанія має намір інвестувати в сільське господарство Харківської області 150 млн. дол.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході зустрічі з учасниками всеукраїнського пресс-туру повідомив губернатор Михайло ДОБКІН, інформуючи про залучення іноземних інвестицій в регіон.

За словами керівника області, реалізувати проект ізраїльська компанія планує протягом трьох років.

М.ДОБКІН відзначив, що за абсолютними показниками залучення інвестицій Харківська область знаходиться на третьому місці після Києва та Дніпропетровська, а за темпами їхнього зростання - на восьмому. Губернатор зазначив, що невисокі порівняно з іншими регіонами темпи зростання інвестицій обумовлені великим їх обсягом.

«Нам досить складно підтримувати великі темпи зростання залучення інвестицій, тому що для деяких регіонів 15-20 млн. дол. вже дає приріст в 20-30%, а з нашими обсягами, щоб показати перший-другий результат, потрібно щороку залучати по півмільярда», - сказав М.ДОБКІН.

Він нагадав, що в ході недавнього візиту на Харківщину Президента Словенії Данила ТЮРКА в рамках україно-словенського бізнес-форуму були підписані угоди з низкою підприємств на суму 60 млн. євро. Окрім цього, в регіон прийшли серйозні інвестиції у фінансовий сектор і в промисловість з Франції та США.

Довідка УНІАН. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області за січень-вересень 2011 р. збільшився на 2,3% - до 82,9 млн. дол. На нерезидентів країн Європейського союзу припадає 64,3 млн. дол. (77,6% загального обсягу) іноземних інвестицій в економіку області.

У звітному періоді в основному за рахунок вилучення капіталу (18,6 млн. дол.) зменшення прямих інвестицій становило 18,9 млн. дол. В цілому приріст іноземного акціонерного капіталу з урахуванням його переоцінки, втрат, курсовій різниці за січень-вересень 2011 р. становить 62,4 млн. дол.

Станом на 1 жовтня 2011 року (починаючи з 1996 року) обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області становить 2776,7 млн. дол. За цей період на одного жителя області дприпадає 1011 дол. прямих іноземних інвестицій.

Підприємства Харківської області отримували прямі іноземні інвестиції з 61 країни світу. Найбільш значні обсяги прямих інвестицій вкладені нерезидентами Франції - 1456,8 млн. дол. (52,5% загального обсягу інвестицій), Кіпру - 581,4 млн. дол. (20,9%) та Великобританії - 348,7 млн. дол. (12,6%).