Робота ТПП та ХРЦІ із залучення інвестицій визнана незадовільною - Сапронов

Харків. 25 листопада. УНІАН. Робота із залучення інвестицій Торгово-промислової палати та Харківського регіонального центру інвестицій і розвитку визнана незадовільною.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ у ході засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській облдержадміністрації.

«Рада інвесторів, що сьогодні зібралася вперше, має стати організаційним інструментом активізації інвестиційної політики в регіоні, координатором робіт з поліпшення бізнес-клімату, мозковим центром з вироблення пріоритетів і ранжирування проектів регіонального розвитку. Ми покладаємо великі надії на те, що новий керівник Андрій Володимирович МОЧЕНКОВ дасть якісно новий поштовх роботі Регіонального центру інвестицій та розвитку», - сказав Ю.САПРОНОВ.