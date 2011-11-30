Завод ім. Малишева виплатив борги із зарплати в сумі 20 млн. грн.

Харків. 30 листопада. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» погасило більшу частину заборгованості із зарплати своїм працівникам у сумі 20 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу Микола БЄЛОВ, таким чином, на сьогодні повністю виплачено зарплату за 5 повних місяців заборгованості.

«На всі ці цілі було направлено 20 млн. грн.», - сказав новий керівник підприємства.

Одночасно з цим, зазначив він, були здійснені відповідні платежі до Пенсійного фонду України в сумі 6,6 млн. грн.

«Це перший крок на шляху стабілізації роботи заводу ДП «Завод ім. Малишева» в рамках програми модернізації та реструктуризації підприємства, яка розроблена спільно фахівцями заводу, двох конструкторських бюро та ДК «Укроборонпром», - сказав М.БЄЛОВ. Хід цієї програми, зазначив він, «особисто контролюється» генеральним директором компанії «Укроборонпром» Дмитром САЛАМАТІНИМ.

За словами керівника заводу, ініційована сьогодні реформа в ОПК України, створення компанії «Укроборонпром» дозволили сконцентрувати ключові підприємства оборонної галузі і розпочати вирішення низки проблем – фактично держава повернулася обличчям до національного ОПК і тисяч працівників, зайнятих у галузі. Ряд важливих контрактів, укладених «Укроборонпромом» та держкомпанією «Укрспецекспорт», забезпечили завод ім. Малишева фінансовими надходженнями та нормалізували його виробничу діяльність.

Коментуючи виробничі плани, М.БЄЛОВ повідомив, що «розмір портфелю замовлень заводу ім. Малишева сьогодні перевищує 1,5 млрд. грн., а план виробництва на 2012 рік – понад 600 млн. грн.».

«В основному це контракти на виготовлення бронетехніки як для вітчизняних, так і для іноземних замовників», - сказав керівник оборонного підприємства.

Конткретизуючи, М.БЄЛОВ повідомив, що сьогодні на заводі ім. Малишева розпочато підготовку до серійного випуску новітнього танка «Оплот» на замовлення Міністерства оборони України та іноземного замовника, триває виконання великого контракту на виготовлення бронетранспортерів БТР-4 для Іраку, а також здійснюється випуск танків БМ «Булат» для потреб української армії. Крім того, повідомив керівник, завод має «багато замовлень на виготовлення цивільної продукції».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (угорі) Микола БЄЛОВ; (унизу) продукція заводу ім. Малишева в одному з цехів підприємства.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА