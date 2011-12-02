У Харкові на Євро-2012 зіграють Голландія, Португалія, Німеччина і Данія
Ігри пройдуть на стадіоні Металіст
Харків. 2 грудня. УНІАН. У Харкові під час Євро-2012 зіграють збірні Голландії, Португалії, Німеччини і Данії.
Такі результати жеребкування фінальної частини Євро-2012, яке сьогодні відбулося у Києві.
Ці команди увішли до групи В. Її учасники виступатимуть на стадіоні Металіст.
Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами жеребкування, інші групи команд-учасниць фінальної частини Євро-2012 склалися таким чином:
Група А: Польща, Греція, Росія, Чехія
Група В: Нідерланди, Данія, Німеччина, Португалія
Група С: Іспанія, Італія, Ірландія, Хорватія
Фінальний етап 14-го чемпіонату Європи з футболу триватиме з 8 червня до 1 липня 2012 року. Матчі Євро-2012 будуть зіграні в українських містах Київ, Донецьк, Львів, Харків, а також у польських - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.
Перший матч турніру зіграють 8 червня у Варшаві, фінальна гра відбудеться 1 липня в Києві.
На знімках: стадіон Металіст.