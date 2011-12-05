Харків на Євро-2012 прийматиме Голландію, Данію, Португалію і Німеччину

Харків. 5 грудня. УНІАН. У Харкові під час Євро-2012 зіграють збірні Голландії, Португалії, Німеччини і Данії.

Такі результати жеребкування фінальної частини Євро-2012, яке сьогодні відбулося у Києві.

Ці команди увішли до групи В. Її учасники виступатимуть на стадіоні Металіст.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами жеребкування, інші групи команд-учасниць фінальної частини Євро-2012 склались наступним чином:

Група А: Польща, Греція, Росія, Чехія

Група В: Нідерланди, Данія, Німеччина, Португалія

Група С: Іспанія, Італія, Ірландія, Хорватія

Фінальний етап 14-го чемпіонату Європи з футболу триватиме з 8 червня до 1 липня 2012 року. Матчі Євро-2012 будуть зіграні в українських містах Київ, Донецьк, Львів, Харків, а також у польських - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.

Перший матч турніру зіграють 8 червня у Варшаві, фінальна гра відбудеться 1 липня в Києві.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон Металіст у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА