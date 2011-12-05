Покладено квіти до пам'ятної дошки Альфреду Федецькому

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні біля будівлі Харківської обласної філармонії відбулося урочисте покладання квітів до пам`ятної дошки видатному фотографу, одному з перших кінематографістів Російської імперії Альфреду ФЕДЕЦЬКОМУ з нагоди 115-ї річниці українського кінематографа, повідомляє сайт Харківської облдержжадміністрації.

Промовляючи на церемонії покладання квітів, начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ сказала: «Сьогодні ініціатор проведення міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Михайло ДОБКІН відкрив оновлену алею почесних гостей кінофестивалю. Але, напевно, його не було б, якби 115 років тому великий Альфред Федецький не відкрив усьому світу чудо харківського кінематографа. Минуло рівно 115 років з того моменту, як у цьому будинку в 1896 році відбувся перший публічний кіносеанс. Дуже приємно, що наша зустріч тут стає традиційною. Ми в перший день відкриття кінофестивалю «Харьковская сирень» приходимо до цієї меморіальної дошки, щоб згадати про цю велику людину, яка за суттю, за характером, за способом мислення, за своїм талантом був справжнім харків`янином».

В урочистій церемонії взяли участь кінокритик, член журі кінофестивалю «Харьковская сирень» Володимир МИСЛАВСЬКИЙ, консул Генерального консульства республіки Польща в Харкові пані Галина ГРАНАТ.

Довідка. 2 грудня виповнилося 115 років з того часу, як у стінах будівлі Харківської обласної філармонії відбувся перший публічний кіносеанс Альфреда Федецького. У 1896 році тут знаходився оперний театр. Кіносеанс проходив у переповненому залі і викликав величезний інтерес до мистецтва, яке тільки зароджувалося.