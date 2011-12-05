«Харьковская сирень» відроджує забуті імена - кінокритик

Харків. 5 грудня. УНІАН. Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» дозволяє відродити незаслужено забуті імена.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні в ході відкриття оновленої Алеї зірок Міжнародного кінофестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» з відбитками долонь почесних гостей фестивалю член жюрі кінофестивалю Володимир МИСЛАВСЬКИЙ.

Говорячи про значення фестивалю у справі відродження імен піонерів кінематографа, кінокритик сказав: «Фестиваль «Харьковская сирень» дозволяє по-новому пізнати людей, яких несправедливо забули. Я гадаю, що впродовж найближчих фестивалів ми зможемо відкрити імена дуже багатьох відомих харків`ян, піонерів кінематографа».

За словами В.МИСЛАВСЬКОГО, харківський фестиваль з`єднав у собі риси різних видів кінематографічних фестів і став таким чином унікальною культурною подією.

«Є поняття фестивалю сучасного - це фестиваль, який пов`язаний у першу чергу з пропагандою кіномистецтва. Є наукові кінофестивалі, які розраховані на те, що туди приїжджають фахівці, і ці форуми є їхньою науковою діяльністю. Зараз можна сказати, що фестиваль «Харьковская сирень» уперше з`єднав ці дві брили - науку і кіномистецтво», - сказав В.МИСЛАВСЬКИЙ.