Прокуратура підозрює п’ятьох міліціонерів у здирництві

Харків. 8 грудня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно п’ятьох міліціонерів, затриманих за підозрою у здирництві.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Геннадія ЛЕВЕНЯ.

За його даними, кримінальну справу порушено стосовно п’яти працівників полку патрульної служби Харківського міського управління міліції за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (одержання хабара, зловживання владою або службовим становищем, вимагання).

Встановлено, що вказані правоохоронці – від сержанта до капітана міліції – віком від 27 до 38 років, зловживаючи службовим становищем, незаконно утримували двох мешканців сусідньої області, вимагали та отримали від них хабар у розмірі майже 30 тис. грн. за вирішення питання щодо неоформлення матеріалів за фактом зберігання близько 250 грамів наркотичної речовини. У справі триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, 5 працівників полку патрульної служби ХМУ ГУМВС України в Харківській області та оперативний черговий одного з райвідділів Харкова були затриманні 5 грудня працівниками Управління внутрішньої безпеки обласної міліції спільно з працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю.