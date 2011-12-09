УЄФА запустила інтернет-платформу для перепродажу квитків

Варшава. 9 грудня. УНІАН. УЄФА запустила офіційну інтернет-платформу, де власники раніше придбаних квитків на матчі Євро-2012, зможуть легально їх перепродати.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за повідомленням УЄФА, платформа діятиме до 1 березня 2012 року, а квитки можна продавати лише за ціною, за якою вони були придбані.

«Платформа буде єдиним авторизованим способом купити квитки від людей, які пропонують їх для перепродажу. Тому, будь ласка, майте на увазі, що не варто купувати квитки через інші веб-сайти та від інших компаній. Такі квитки часто коштують більше своєї вартості та багато з них не існують і будуть скасовані УЄФА за порушення правил продажу квитків», - відзначається у повідомленні.

При цьому фани, які раніше реєструвалися для придбання квитків на Євро-2012, можуть використати свої профілі, аби купити квитки від бажаючих їх продати.

Крім цього, залишається можливість зареєструвати новий профіль.

В УЄФА наголосили, що квитки на Євро-2012 не можна буде легально перепродати після 1 березня.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА розподілила близько 600 тис. із 1,4 млн. квитків на матчі Євро-2012, за допомогою спеціальнїо лотереї навесні цього року.

На придбання цих квитків зареєструвалося понад 12 мільйонів осіб.

Квитки коштуватимуть від 30 до 600 євро.