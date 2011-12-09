Сьогодні в облдержадміністрації пройде селекторна нарада

Харків. 9 грудня. УНІАН.Сьогодні о 15.00 у Малому залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 поверх) відбудеться селекторна нарада Харківської облдержадміністрації з порядком денним:

1. Про завершення комплексу збиральних та осінньо-польових робіт в господарствах області.



2. Про стан виконання та фінансування у 2011 році об`єктів ЖКГ за рахунок усіх джерел фінансування.



3. Про хід створення об`єднань співвласників багатоквартирного будинку.



4. Про формування планів соціально-економічного розвитку області, районів і міст, підготовку переліку об`єктів ремонту та будівництва на 2012 рік з усіх джерел фінансування.



5. Про хід виконання доручення голови облдержадміністрації за підсумками проведення обласної селекторної наради 18.02.2011 з питання «Про стан виявлення, зберігання та знешкодження непридатних пестицидів у Харківській області».

Сайт ХОДА