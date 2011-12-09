У Харкові чорнобильцям заборонено проводити акцію протесту

Харків. 9 грудня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив чорнобильцям проводити безстрокову акцію протесту.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив організатор акції, заступник голови Орджонікідзевської районної в Харкові організації «Союз Чорнобиль України» Валерій БЕЛЯКОВ.



Він зазначив, що судове засідання за позовом Харківської міської ради відбулося вчора близько 18.00. За словами В.БЕЛЯКОВА, суд ухвалив рішення «обмежити право на збори шляхом заборони Орджонікідзевській районній в Харкові організації «Союз Чорнобиль України» проведення безстрокової акції протесту зі встановленням намету та звукопідсилювальної апаратури».



В.БЕЛЯКОВ наголосив, що харківські чорнобильці «є законослухняними громадянами» та призупиняють безстрокову акцію протесту.



«Ми законослухняні громадяни, ми виконуємо рішення суду, ухвалене іменем України, про заборону безстрокової акції», - сказав він.



При цьому В.БЕЛЯКОВ зауважив, що в Харкові є ще 8 районних організацій «Союз Чорнобиль України», в області – 6 осередків, тому найближчим часом заявки на проведення безстрокової акції протесту будуть подаватися від них.



«На суботу-неділю ми беремо тайм-аут, у неділю будемо вирішувати щодо подальших дій», - зазначив він.



У цей час біля під’їзду №2 будівлі Держпрому, де розташоване регіональне управління Пенсійного фонду України, зібралося близько 70 осіб. За словами В.БЕЛЯКОВА, ці люди не знали про ухвалене судом рішення, і найближчим часом чорнобильці розійдуться.



Як повідомляв УНІАН, вчора у Харкові близько 150 представників чорнобильських організацій регіону пікетували управління Пенсійного фонду України із вимогою виконання рішень судів про призначення пенсій. Пікетувальники наголошували, що невиконання державою рішень судів суперечить низці законів та Конституції України.