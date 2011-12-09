Україна і Польща введуть безвізовий режим на час Євро-2012

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Брюсселі обговорюється питання про можливість запровадження безвізового режиму між Україною і Польщею для футбольних уболівальників на період проведення Євро-2012 - на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на Міжнародній інвестиційній конференції повідомив генеральний директор Східного комітету німецької економіки Райнер ЛІНДЕР.

«У нас буде безвізовий режим між Україною і Польщею на місяць, на час чемпіонату, для футбольних фанів, щоб вони могли вільно пересуватися з країни в країну. Ми зробили таку пропозицію в Брюсселі. Я гадаю, що робота відбувається в цьому напрямі», - сказав він.