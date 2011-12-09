У Дергачах горіла церква

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Дергачах Харківської області горіло приміщення Української православної церкви Московського патріархату «Різдво Богородиці».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, пожежа сталася вчора, 8 грудня, близько 15.00.

Вогнем було охоплено близько 10 квадратних метрів бані церкви. Загоряння було ліквідоване через 20 хвилин.



За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з електрообладнанням під час проведення зварювальних робіт. Постраждалих немає, матеріальний збиток встановлюється.