Янукович 13 грудня відвідає Харків

Харків. 9 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 13 грудня здійснить робочу поїздку в Харківську область.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в ході поїдки глава держави планує, зокрема, відвідати Липецьке терапевтичне відділення Мереф’янської центральної районної лікарні Харківського району.

За неофіційною інформацією, В.ЯНУКОВИЧ планує також взяти участь в урочистій церемонії відкриття 5-зіркового готелю Kharkiv Palace*, спорудженого групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.