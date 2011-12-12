Завершилося 1-е коло Чемпіонату України з футболу

Результати 20-го туру

Харків. 12 грудня. УНІАН. Матчами у неділю завершився20-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу:



Кривбас- Шахтар0:4 (Коста 10,Мхітарян61,Едуардо84,Адріано90 +2).



П`ятийтурпоспільШахтарвиграєу суперників з ЧемпіонатуУкраїнівсуху(0:2- Оболонь,2:0 -Металург,0:5- Карпати,5:0 -Арсенал).

Раніше зіграли...



Металург -Зоря3:0 (Піззеллі 16,Траоре28,Димитров68)



Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко 41)



Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз 23 -Клейтон21,Дєвіч64,86)



Карпати- Динамо0:1 (Ідейє 88)



Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч 22 пен.)



Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв 5авт., Гоменюк 39)



Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк 18 -Шиндлер19, 37, Калініченко 35)

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