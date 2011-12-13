Владу Харкова просять поінформувати про ситуацію з АТН

Харків. 13 грудня. УНІАН. Міжвідомча робоча група з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів пропонуватиме владі Харкова надати інформацію щодо заходів, які були вжиті для вирішення ситуації навколо харківської телекомпанії АТН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, таке рішення було ухвалене на четвертому засідання Міжвідомчої робочої групи.

Харківській владі було рекомендовано сприяти забезпеченню вільної та безперешкодної роботи ЗМІ в регіоні.

У свою чергу радник харківського міського голови Юрій СИДОРЕНКО наголосив, що «у Харкові всі засоби масової інформації працюють вільно». «У нас запрацював канал «Фора», 16 листопада, як і було обіцяно», – сказав він.

Говорячи про телекомпанію АТН, Ю.СИДОРЕНКО зазначив, що вона «досі не зайнялася оформленням санітарного паспорта».

Як повідомляв УНІАН, представники двох харківських телеканалів «А/ТВК» та «Фора» і телекомпанії АТН заявляли, що місцева влада Харкова проводить «зачистку інформаційного простору» шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телекомпанії АТН Олега ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС неодноразово відкидав звинувачення у причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.

16 листопада у Харкові відновив мовлення телеканал «Фора».