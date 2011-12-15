Посол Ізраїлю упевнений, що Абусісі причетний до терористичної організації

Харків. 15 грудня. УНІАН. Посол Ізраїлю в Україні Реувен ДІН ЕЛЬ упевнений, що викрадений у лютому цього року в Україні палестинський інженер Дірар АБУСІСІ причетний до терористичної організації.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Сегодня».

Відповідаючи на питання, на якій підставі ізраїльські спецслужби зняли з поїзда «Харків-Київ» палестинця Д.АБУСІСІ, посол сказав: «Звідки ви знаєте, що його зняли з поїзда? Якщо він сидить у в`язниці, якщо є вирок, означає він винен. Я повністю упевнений, що є факти, які доводять його причетність до терористичної діяльності. Я вірю в нашу судову систему, на відміну від деяких інших країн. А як, з якого поїзда його знімали, в Україні чи в іншій країні, я не знаю. Точно відомо, що зараз він перебуває в Державі Ізраїль».

Як повідомляв УНІАН, Д.АБУСІСІ є заступником гендиректора єдиної в Секторі Газа електростанції.

Дружина палестинця заявила, що в ніч на 19 лютого цього року її чоловіка викрали з поїзда «Харків-Київ». Наступного дня він вже був у в`язниці в Ізраїлі.

Пізніше сам Д.АБУСІСІ повідомив, що троє чоловіків викрали його з поїзда, а вже у Києві передали «Моссаду».

В Ізраїлі Д.АБУСІСІ звинувачують в активній участі у терористичній організації «Хамас» й інших злочинах, направлених проти безпеки Ізраїлю.