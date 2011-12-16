Погода в суботу

Харків. 16 грудня. УНІАН. Завтра, 17 грудня, в Україні утримається дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у більшості західних областей очікуються сильні, у Карпатах та на Закарпатті дуже сильний дощ з мокрим снігом, лише на сході, в Приазов`ї та Криму без істотних опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с, на високогір`ї 35-40 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південних областях до 11°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; в Карпатах впродовж доби близько 0°.

У Києві та Київській області завтра хмарно, часом дощ (вночі невеликий). Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.