Харків. 17 грудня. УНІАН. Заступник голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимир ПРОСКУРІН відкидає звинувачення в підробці документів про статус чорнобильця.

Як повідомив кореспондентові УНІАН телефоном сам В.ПРОСКУРІН, він має оригінали документів, які йому були видані в момент перебування в Чорнобильській зоні і які, відповідно, підтверджують його статус.

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що ці документи, в тому числі й з мокрою печаткою, він зберігає «в надійному місці» та не збирається їх нікому віддавати.

Крім цього, за словами В.ПРОСКУРІНА, у нього також є архівна довідка, видана Київським облуправлінням міліції, яка засвідчує наявність в архіві оригіналів усіх документів, що підтверджують його перебування в Чорнобилі.

«У органах міліції кожен день перебування особового складу фіксувався в журналах, фіксувався у відповідних наказах. Усі ці накази збереглися в оригіналах. Я підозрював, що проти мене будуть застосовані репресивні міри, тому кілька тижнів тому звернувся письмово до народного депутата ВОЛИНЦЯ з проханням витребувати ці документи, що він і зробив», - сказав В.ПРОСКУРІН.

За його словами, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ учора особисто привіз цю довідку в Харків. «Ніяких сумнівів щодо мене немає. Ніяких інших документів бути не може», - наголосив чорнобилець.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 грудня працівники міліції затримали В.ПРОСКУРІНА, коли він виходив зі своєї квартири, і доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області. За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

Також учора, 16 грудня, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» М.ВОЛИНЕЦЬ заявив, що міліція затримала члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра ПРОКОПЕНКА.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, спочатку П.ПРОКОПЕНКА не пустили на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», на якій частина делегатів хотіла добитися усунення голови Ю.АНДРЄЄВА, який, за їхніми словами, «зрадив інтереси чорнобильців».

Сьогодні допит двох харківських чорнобильців продовжився. Близько 14.00 з гіпертонічним кризом П.ПРОКОПЕНКА та В.ПРОСКУРІНА було госпіталізовано.