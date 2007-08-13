Дьомін – третій у виборчому списку блоку УРА

Харків. 13 серпня. УНІАН. Колишній харківський губернатор, нишнішній посол України в Росії Олег ДЬОМІН під номером 3 увійшов до виборчого списку новоствореного блоку «Український регіональний актив».

Як передає кореспондент УНІАН, списки були затверджені на міжпартійному з’їзді Блоку, який відбувся 12 серпня у Києві.

На прес-конференції лідер блоку Людмила СУПРУН заявила, що Блок УРА планує отримати близько 25% голосів виборців на дострокових парламентських виборах.

«Наша виборча кампанія буде цікавою, і вона відкриє багато нових особистостей», - заявила лідер Блоку.

При цьому Л.СУПРУН додала, що Блок закликатиме виборців не голосувати за парламентські партії. Вона вважає, що громадяни повинні голосувати за тих людей, які працюють для них у регіонах.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 12 серпня, Народно-демократична партія, Демократична партія України і Республіканська християнська партія створили виборчий блок «Український регіональний актив».