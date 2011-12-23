На Харківщині відкриються 6 кабінетів Фонду «Русский мир»

Харків. 23 грудня. УНІАН. На Харківщині відкриються шість кабінетів Фонду «Русский мир».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, церемонія передачі сертифікатів на навчально-методичну, інформаційно-довідкову та художню літературу для організації кабінетів «Русский мир» відбулася сьогодні в залі офіційних делегацій Будинку рад.

У заході взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП, старший менеджер Управління Російських центрів та Кабінетів «Русского мира» Сергій УЛІТІН, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Катерина АСТАХОВА, керівники районів та бібліотек області.

С.ЧЕРНОВ і В.ФІЛІПП вручили керівникам Балаклійської, Валківської, Вовчанської, Золочівської, Красноградської районних бібліотек та бібліотеки Ізюму сертифікати на комплекс матеріалів із 170 найменувань.

С.ЧЕРНОВ привітав громади Балаклійського, Валківського, Вовчанського, Золочівського, Красноградського районів та Ізюму з поповненням бібліотечних фондів.

«Сьогодні ми продовжуємо спільну роботу, розпочату в 2007 році з прийняття Програми, спрямованої на розвиток та підтримку російської мови. Завдяки плідній співпраці з Генеральним консульством Російської Федерації у Харкові та особистій участі Всеволода Івановича ФІЛІППА та Фонду «Русский мир» в Україні реалізувався проект, який багато років буде приносити велику користь. У 2009 році в Харкові, вперше в нашій державі, на базі Народної української академії було відкрито Центр російської культури. Сьогодні Центр отримує своє продовження в районах і містах Харківської області», - сказав С.ЧЕРНОВ.

В.ФІЛІПП підкреслив, що «крім освітнього фактора, у відкритті кабінетів «Русского мира» присутній потужний символ співпраці». «Це своєрідні мости між Росією та Україною, які розраховані на те, що ними проходитимуть майбутні покоління наших держав», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня під час сесії обласної ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН заявив, на сьогодні немає необхідності у прийнятті окремої програми щодо захисту російської мови на Харківщині. Губернатор підкреслив, що на сьогодні в Харківській області не існує проблем із вільним розвитком російської мови.

Довідка УНІАН. Фонд «Русский мир» був створений Указом Президента Російської Федерації в 2007 році. На сьогодні відкриті і працюють 79 Російських центрів в 39 країнах світу і 99 Кабінетів «Русского мира» в 41 країні. Основна мета Фонду «Русский мир» полягає в популяризації російської мови, яка «є важливим елементом російської та світової культури».