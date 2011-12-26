У Харківському аеропорту знято обмеження польотів

Харків. 26 грудня. УНІАН. 26 грудня 2011 рроку офіційно введена в експлуатацію основна частина світлосигнального та радіонавігаційного обладнання нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, це дозволить використовувати ЗПС із повним навантаженням, зокрема, нова смуга аеродромного комплексу зможе приймати повітряні судна в будь-який час доби і в поганих погодних умовах.

Враховуючи цю обставину, введені раніше обмеження польотів зняті. В останній тиждень грудня буде відновлено рейси авіакомпаній Air Arabia (рейс Харків-Шарджа), flydubai (рейс Харків-Дубаї), МАУ (рейси Харків - Хургада, Харків - Шарм-ель-Шейх), які були скасовані через роботи, пов`язані з ремонтом старої і введенням в експлуатацію нової ЗПС. Крім того, найближчим часом регулярні рейси за маршрутом Харків - Москва розпочне виконувати найбільша російська авіакомпанія «Трансаеро».

Як уже повідомлялося, нова злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Харків» прийняла перші рейси 29 листопада 2011 року. Ця подія ознаменувала завершення трирічного періоду великомасштабних будівельних робіт з реконструкції одного з найважливіших об`єктів транспортної інфраструктури Слобожанщини. Раніше були здані в експлуатацію привокзальна площа та новий пасажирський термінал (обидва - літо 2010 р.), а також VIP-корпус і тимчасовий аеровокзал (обидва - осінь 2011 р.). Довжина нової ЗПС становить 2500 м, що дозволяє їй приймати середньомагістральні повітряні судна Boeing і Airbus.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один із ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $ 107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництв і аеродромно-диспетчерскої вежі) - $ 191,3 млн.