Діти з Ізраїля відпочинуть в Україні

Харків. 13 серпня. УНІАН. На запрошення народного депутата України V скликання, голови комітету ВРУ з прав людинпи, національних меншинств та міжнаціональних відносин, члена БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА завтра на відпочинок в Україну прибувають діти з ізраїльського міста Сдерота, яке протягом останніх років перебуває під постійним ракетним обстрілом терористів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, ізраїльські діти, які втратили батьків і не змогли повноцінно завершити навчальний рік, відпочинуть в Україні у рамках ініційованого народним депутатом пректу «Дипломатія толерантності», який здійснюється Міжнародним центром толерантності (МЦТ).

Після прибуття в аеропорт «Бориспіль» школярі з Сдерота відбудуть у Вижницький район Чернівецької області, де для них будуть організовані екскурсії у передгір’я Карпат, спілкування з українськими ровесниками, спортивні змагання і творчі заняття з педагогами та психологами.

«Терористи, так само, як і нацисти у роки війни, навмисно обстрілюють цивільне населення мирних міст Ізраїля. Ось чому діти Сдерота потребують нашої підтримки і допомоги», - сказав О.ФЕЛЬДМАН, коментуючи приїзд школярів.

Є символічним, на його думку, те, що «діти з Сдерота відпочиватимуть саме у Вижницькому районі: саме тут, у 1941 році в селі Іспас, завдяки мужності і взаємовиручціі місцевих жителів врятувалися 15 сімей євреїв. Минулого року в рамках програми «Дипломатія толерантності» в Україні побували 70 дітей з прикордонних міст і селищ півночі Ізраїля, котрі постраждали від ракетних обстрілів. Ізраїльські діти проходили оздоровлення та реабілітацію в одному з рекреаційних центрів Хмельницької області. За рік, у ході реалізації проекту між державою ізраїль та Україною відбувся обмін кількома десятками делегацій».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, крім оздоровлення дітей з Ізраїля, у нинішнього візиту є ще одна мета – налагодження діалогу, взаєморозуміння та злагоди заради майбутнього. Він висловив упевненість у тому, що цей візит, як і вся дитяча дипломатія, стане ще одним кроком у справі зміцнення взаєморозуміння між представниками різних національностей.

За інформацією прес-служби, у селі Іспас ізраїльські школярі спільно зі своїми українськими ровесниками висадять Алею дружби, візьмуть участь в урочистостях з нагоди закладення каменя на честь мужнього вчинку іспасців, які в 1941 році не допустили вбивства своїх односельчан-євреїв фашистами. По завершенню конкурсу на кращий проект тут буде всановлений пам’ятник. 26 серпня ізраїльські школярі повернуться додому.

Як повідомлялося, у Секретаріаті Президента України підтримали ініціативу О.ФЕЛЬДМАНА увічнити відважний вчинок жителів села Іспас. МЦТ і Чернівецька облдержадміністрація розробили план заходів зі спільної реалізації ініціатив О.ФЕЛЬДМАНА.

Основні урочистості на Буковині, які включають закладку каменя на місці майбутнього пам’ятника, відбудуться напередодні Дня незалежності України – 22 серпня. У планах – розширеня контактів та географії з проекту «Дипломатія толерантності». Планується, що найближчим часом проект охопить Грузію, Болгарію, Азербайджан. Попередні домовленості вже досягнуті¸ повідомили у прес-службі.