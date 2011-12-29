У Харкові семеро осіб отруїлися в сауні

Харків. 29 грудня. УНІАН. У Харкові дитина та шестеро чоловіків отруїлися алкоголем і невідомою речовиною.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, усі постраждалі на момент отруєння перебували в одній із приватних саун міста.

Чоловіки звернулися за медичною допомогою вчора близько 21.00. 8-річна дитина направлена до обласної дитячої лікарні, шестеро чоловіків віком від 25 до 42 років - до токсикологічного відділення міської лікарні. У всіх діагностовано отруєння алкоголем та невідомою речовиною. На цей час стан постраждалих стабільно тяжкий.

Зі слів одного з потерпілих, який на момент прибуття швидкої допомоги був контактним, вони поливали розігріте каміння невідомою йому речовиною. Правоохоронці з’ясовують обставини події.