За невиплату зарплати до відповідальності притягнуто 555 посадовців

Харків. 29 грудня. УНІАН. У Харківській області з початку цього року за порушення законодавства про оплату праці до відповідальності притягнуто 555 посадових осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, у тому числі до відповідальності притягнуто 51 посадову особу органів державного контролю, 42 працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 462 посадових особів підприємств, установ та організацій.

За порушення законодавства про оплату праці з початку року порушено 149 кримінальних справ, внесено 677 документів реагування. У тому числі через невиплату заборгованості із заробітної плати порушено 47 кримінальних справ, й усі вони скеровані до суду.

Г.ТЮРІН повідомив, що за винесеними прокурорськими приписами відшкодовано 135 млн. грн.

Прокурор зауважив, що в основному проблема невиплати зарплати стоїть на державних підприємствах оборонного комплексу.