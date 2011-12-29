Янукович приїде до Харкова наприкінці січня

Харків. 29 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Харківської області наприкінці січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на новорічному прийомі.

Як відомо, поїздку глави держави до Харкова, яка мала відбутися 14 грудня, було перенесено.

За словами губернатора, робоча поїздка В.ЯНУКОВИЧА може відбутися 20 січня або 2 лютого.