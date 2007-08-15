Янукович відвідає ”Кулиничі”, завод ім.Малишева

Харків. 15 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час перебування в Харківській області 16 серпня планує відвідати низку місцевих підприємств.

Про це 14 серпня кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облради.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ відвідає хлібокомбінат "Кулиничі", міський кліничний пологовий будинок з неонатологічним стаціонаром, завод ім.Малишева. О 13.00 запланований вихід до преси. Після цьогопрем’єр побуває на стадіоні "Металіст" та відвідає Національну юридичну академію ім.Я.Мудрого.

У другій половині дня заплановано нараду з адміністративно-господарським активом Харківської області, а також запис на обласному телебаченні.

Як повідомили у прес-службі облради, план заходів і час, можливо, буде змінюватись.