Протас пропонує нову систему реформування ЖКГ Харкова

Харків. 15 серпня. УНІАН. Лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС виступив з ідеєю запровадження нової системи реформування житлово-комунального господарства Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, свою концепцію реформування ЖКГ півторамільйонного мегаполіса В.ПРОТАС представив у вівторок на прес-конференції у Харкові.

В.ПРОТАС зазначив, що необхідність упровадження нової системи реформування ЖКГ стала нагальною потребою харків’ян у зв’язку «з повним провалом», як він вважає, моделі реформування ЖКГ, яка була запропонована нинішнім мером Михайлом ДОБКІНИМ і реалізується з початку 2007 року.

«Ціни в ЖКГ завищені, а якість послуг низька», «люди часто платять за послуги, які вони не отримують», «система кондомініумів не працює, і міська влада не дає цьому ринку ровиватися, а лише думає про вигоду і займається особистим збагаченням», - сказав В.ПРОТАС, характеризуючи нинішню реформу у Харкові. За його словами, «заручником кризи в ЖКГ став кінцевий споживач, який в результаті вимушений проходити всі кола аду».

Лідер «Харків’янина» вважає, що замість віджилої радянської монопольно-адміністративної сисеми управління ЖКГ житлово-комунальному господарству Харкова необхідна інша методика управління – риночна система зі всіма правилами демократичного конролю та впливом споживачів комунальних послуг на місцеву владу.

Як альтернативу створеному у Харкові КП «Жилкомсервіс» В.ПРОТАС пропонує створити об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), або кондомініумів, як форми управління житловим комплексом і контролю за якістю послуг. Така система, вважає він, сформує нову культуру ефективного власника і позбавить владу можливості використовувати тіньові схеми розподілу комунальних ресурсів.

При цьому В.ПРОТАС виступив за поступове і продумане впровадження системи кондомініумів, яке має супроводжуватися популяризацією серед населення, підтримкою преси, громадськими публічними дискусіями. Все це, на його думку, переконає харків’ян у перевагах нової системи, забезпечить підримку і принесе в кінцевому підсумку позитивний і відчутний результат, підвищить якість життя населення великого міста.