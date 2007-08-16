Сьогодні Янукович перебуватиме у Харкові

Харків. 16 серпня. УНІАН. Cьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ відвідає хлібокомбінат "Кулиничі", міський пологовий будинок, де він ознайомиться з роботою відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, а аткож побуває на заводі ім. Малишева.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає місце реконструкції обласного спортивного комплексу "Металіст" та проведе нараду з адміністративно-господарським активом Харківської області.

Заплановано також, що прем’єр-міністр візьме участь у прямому ефірі на обласному телебаченні.

Сьогодні ж В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.