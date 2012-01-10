У Харкові хочуть увіковічнити ім'я Юлії Тимошенко

Харків. 10 січня. УНІАН. У Харкові активісти Червозаводської районної організації політичної партії ВО «Батьківщина» розпочали збір підписів для висунення ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

За його словами, два партійних намети для збору підписів були встановлені нещодавно на перехресті вулиць Каштанової та Олександра Матросова на відстані кількасот метрів від воріт Качанівської колонії.

В.ДУДКО зазначив, що збір підписів продовжуватиметься допоки Ю.ТИМОШЕНКО не висунуть на Нобелівську премію.

Він додав, що харківська «Батьківщина» звернеться до Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА з ініціативою перейменування вулиці Каштанової на вулицю Тимошенко, а також пропонуватиме включити Качанівську виправну колонію «як одне із найбільш знаменних місць» у перелік туристичних об’єктів Євро-2012.

В.ДУДКО, коментуючи ремонтні роботи перед ворітьми Качанівської колонії, іронічно зауважив, що «Батьківщина» запропонує ремонтним службам вимостити тротуар перед колонією плиткою з символікою БЮТ.

Наразі до воріт Качанівської колонії приходять поодинокі прихильники Ю.ТИМОШЕНКО.