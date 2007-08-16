У Харкові обвалилася стіна будинку (фото)
15:53, 16 серпня 2007Харьків
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Сусіди хвилюються
У Харкові сьогодні вранці обвалилася стіна двоповерхового нежилого будинку по вул. Кооперативна, 20.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, стіна обвалилася о 8.45.
Фахівці встановили, що її уламки загрожують газопостачанню двох сусідніх будинків (№№ 18 та 22) на тій же вулиці.
У зв’язку з цим прийнято рішення змінити конфігурацію системи газопостачання в цьому районі.
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