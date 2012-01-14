Захист Тимошенко готує скарги на слідчих СБУ

Харків. 14 січня. УНІАН. Слідчі Служби безпеки України, які вчора відвідали екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії Харкова, ознайомили її з постановами про призначення експертиз у кримінальній справі, пов’язаній із діяльністю корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Це було ознайомлення з постановами про призначення відповідних експертиз. Це стандартна річ, це не є щось екстраординарне», - сказав адвокат.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі за слідчими заявила, що, зважаючи на свій стан здоров’я, не може брати участі у слідчих діях.

«Юлія Володимирівна заявила одразу, що, згідно зі станом здоров’я, вона не може брати участі у слідчих діях. Я запитав слідчого: чи у Вашій практиці колись було, щоб у слідчій кімнаті колись стояло ліжко з ортопедичним матрацом і людина лежала під час проведення слідчих дій? Він каже, що ні, такого не було. А якби вона лежала у квартирі і надала Вам довідку, Ви що, поїхали б до неї пред’являти постанову про призначення експертизи? Він каже: ні, не поїхали би. Так а яка різниця?», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Він спростував інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється співпрацювати зі слідством.

«Генеральна прокуратура розповсюджує дурню, що ТИМОШЕНКО не співпрацює зі слідством. Так вона не зобов’язана співпрацювати зі слідством. Це не її обов’язок. Це вони повинні довести її вину, а не вона повинна доводити свою невинуватість, співпрацюючи зі слідством. Вони повинні беззаперечно довести, що вона у чомусь винна, а не навпаки», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, слідчі, як правило, не інформують захист про проведення слідчих дій, тому він не знає, коли наступного разу слідчі СБУ відвідають Ю.ТИМОШЕНКО. «Вони не інформують, коли будуть проводитися слідчі дії. Чомусь так в Україні повелося, що слідчі ніколи не узгоджують із захистом графік слідчих дій», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачується в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховуванні доходів з використанням офшорних компаній.

У листопадіа Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

«Мова йде про ті справи, які були незаконно відновлені генеральним прокурором ПШОНКОЮ всупереч ухвалі Верховного Суду від 11 листопада 2005 року. Вони стосуються подій 1996-1997 років і стосуються діяльності компанії ЄЕСУ», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

10 листопада Державна податкова служба пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення у приховуванні виручки, розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.