У трьох районах змінили голів РДА

Укази Януковича

Харків. 14 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про призначення голів Борівської, Ізюмської та Богодухівської районних державних адміністрацій Харківської області. Від 13 січня 2012 року ці посади обіймають: голова Борівської РДА – Микола КРАВЦОВ, голова Ізюмської РДА – Валерій БІЛОКУДРЯ, голова Богодухівської РДА – Володимир БІЛИЙ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

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