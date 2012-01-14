У Харкові не коментують чутки про повернення Тимошенко до Києва

Харків. 14 січня. УНІАН. В Управлінні Державної пенітенціарної служби України у Харківській області не коментують чутки про перевезення екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з Качанівської виправної колонії до Київського слідчого ізолятора.

У Відділі зв’язків із громадскістю обласного управління ДПСУ повідомили УНІАН, що на цей час не володіють ніякою офіційною інформацією про перевезення Ю.ТИМОШЕНКО.

«Буде щось офіційне, ми вам будемо давати. На цей час ніякої офіційної інформації у нас немає», - заявили у ДПСУ.