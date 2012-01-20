Добкін: ніхто не просив етапувати Тимошенко в іншу область

Харків. 20 січня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація не зверталася до відповідних інстанцій з проханням про етапування засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з Качанівської виправної колонії Харкова до іншої області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи слова народного депутата України Михайла ВОЛИНЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), який заявив, що керівництво Харківської області звернулося до керівництва пенітенціарної служби з проханням про переведення Ю.ТИМОШЕНКО до області, у якій не проводитимуться матчі Євро-2012.

«Звичайно такого звернення не було, тим більше, що матчі чемпіонату Європи з футболу в колоніях проводитися не будуть, вони будуть проводитися на стадіонах, тому нехай пан ВОЛЬНЕЦЬ не переживає», - сказав М.ДОБКІН.