Добкін не вважає День Соборності України всенародним святом

Харків. 20 січня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН не вважає всенародним святом День Соборності України, який відзначається на державному рівні щороку 22 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку губернатор висловив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи він особисто вважає цей день всенародним святом.

«Вважаю, що ні, - сказав М.ДОБКІН. - З різних причин. Є свята, які лежать глибоко в серці кожного. Це релігійні свята, свята, пов’язані з історією народу. День Перемоги – це всенародне свято. Я думаю, коли ми ближче підійдемо до процесів об’єднання всіх громадян, які живуть у цій державі, коли ми щиро поважатимемо традиції людей, які проживають за тисячу кілометрів від нас, коли ми не будемо нав’язувати свою точку зору на якісь процеси, коли ми будемо толерантнішими, тоді це свято стане справді всенародним», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому губернатор підкреслив, що українці «не мають права чекати цього моменту, забувши про спроби народу об’єднатися в одну державу», та не згадувати про День Соборності.

«Мабуть, прийде час, коли це свято буде всенародним», - висловив переконання М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Україні відзначається День Соборності.



Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

30 грудня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам`ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України. Як повідомляла прес-служба Президента, це свято широко відзначатиметься в усій державі в наступному 2012 році: у кожному місті, селі та селищі України щороку 22 січня будуть проводитися урочистості за участю керівників держави, народних депутатів, представників центральних та місцевих органів влади, релігійних організацій, дипломатичного корпусу, громадськості.