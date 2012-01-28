У Харкові вночі на автостоянці згорів Porsche

Харків. 28 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вночі на одній з автостоянок міста горів автомобіль Porsche Panamer, 2011 року випуску.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа на автостоянці по проспекту Людвіга Свободи, 24 сталася близько 3.30, її ліквідували 2 відділення МНС, які прибули на виклик.

Інші автомобілі, що знаходились на стоянці не постраждали. Ще до прибуття рятувальників один з охоронців, який самостійно намагався гасити полум’я, отримав опіки рук. Бригадою швидкої медичної допомоги його було доправлено до лікарні. Причина виникнення пожежі встановлюється.