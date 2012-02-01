Опозиція просить Інтерпол не розшукувати Авакова

Харків. 1 лютого. УНІАН. Депутати опозиційних фракцій у парламенті - «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС - звернулися до генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» з листом, у якому просять відмовити правоохоронним органам України в організації розшуку та затримання керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина», колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини» з посиланням на відповідний лист за підписами лідерів фракцій Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА та Миколи МАРТИНЕНКА.

«31 січня 2012 року А.АВАКОВА оголошено в міжнародний розшук. А.АВАКОВА, як і Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та багатьох інших опозиційних лідерів, обвинувачено за сумнозвісною статтею 365 Кримінального Кодексу України - перевищення влади та службових повноважень. Ця неконкретна стаття КК України була успадкована із законодавства колишнього СРСР. Вона дає можливість оцінювати суто політичні рішення через призму кримінального процесу і використовується нинішньою українською владою для здійснення репресій проти політичних опонентів шляхом вибіркового кримінального переслідування», - йдеться в листі.

Лідери опозиційних фракцій нагадують, що політична вмотивованість кримінального переслідування колишніх урядовців уже визнана урядами США і країн Євросоюзу, міжнародними інституціями та правозахисними організаціями.

«Для нас є цілком очевидним, що розпочате українською владою кримінальне переслідування А.АВАКОВА є не боротьбою зі злочинністю, а намаганням за допомогою правоохоронної системи усунути від громадської та політичної діяльності відомого опозиційного політика. На прикладі багатьох інших вже ув’язнених колишніх урядовців, ми не маємо жодних сумнівів, що навіть за повної відсутності складу і події вчинення злочину, А.АВАКОВА буде заарештовано і, за вказівкою влади, на тривалий термін позбавлено волі. На жаль, саме такою зараз є в Україні практика здійснення судочинства у політично вмотивованих кримінальних справах», - йдеться у листі.

Лідери фракцій просять Інтерпол відмовити правоохоронним органам України у розшуку А.АВАКОВА на підставі вимог Загальної декларації ООН з прав людини від 10 грудня 1948 року, а також на підставі ст.ст. 2, 3 та 41 Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки. Прес-служба прокуратури Харківської області заявила про те, що екс-губернатора Харкова оголошено в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.