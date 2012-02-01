Тимошенко керує роботою партії – Кожем’якін

Харків. 1 лютого. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України, голова політичної партії ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії в Харкові, керує роботою партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові запевнив голова фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Юлія Володимирівна в курсі всіх питань політичних, вона керує цими процесами. У нас є один лідер нашої політичної партії «Батьківщина» - це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО, а всі інші – це її команда. Я маю на увазі всіх заступників, керівників організацій в областях», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО в колонії отримує необхідну інформацію про політичні процеси в Україні, аналізує її та надає свої рекомендації однопартійцям.

«Вона володіє інформацією в повному обсязі. Джерела: це телебачення, яким вона може користуватися, воно обмежене в каналах, але воно є, це та допомога захисників, які інформують Юлію Володимирівну. Джерел не багато, але їх достатньо, щоб вона володіла всією інформацією», - сказав захисник.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також спростував інформацію про те, що в нього виник конфлікт із першим заступником лідера «Батьківщини» Олександром ТУРЧИНОВИМ. «У нас немає з Олександром Валентиновичем і не було ніколи ніяких конфліктів. Ми всі потрапили в шоковий стан, коли Юлія Володимирівна була ув’язнена. Але ми відкинули емоції й розподілили обов’язки так, щоб кожний політичний фахівець міг відпрацьовувати той сектор, який він може тягнути. Для того щоб йому було легше, я завжди підставляю йому своє плече», - сказав політик.