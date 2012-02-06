Аваков продав свої активи в Україні

Група компаній «Інвестор», підконтрольна харківському екс-губернатору Арсену АВАКОВУ, продала практично всі активи на території України.

Про це сам А.АВАКОВ повідомив в інтерв’ю харківському інтернет-порталу «Главное», коментуючи публікації в ЗМІ про те, що група «Інвестор» реалізувала свої долі в мережі супермаркетів «Восторг» та харківському ТОВ «Салтівський хлібозавод».

«Дійсно, в останній рік група «Інвестор» продала значну частину своїх активів на території України. Говорячи відверто - практично всі. Рішення про це було ухвалене в результаті обговорення всіма партнерами», - сказав А.АВАКОВ.

«Ми чітко розуміли, що незалежні від влади політичні погляди роблять бізнес в нашій країні при нинішньому режимі вразливим та практично неможливим. Це дуже сумно - але це так», - заявив екс-губернатор.

За його словами, було проведено «серйозну структурну реформу активів-пасивів групи - нехай із втратами, із втратою потенційної перспективи, реалізували пакети компаній, що належать нам. І тих, що ви згадали, і ряду інших. Отримані ресурси ми, в основному, витратили на погашення пасивів і зобов`язань компанії по всіх напрямках, прийнявши стратегію перехідного періоду з мінімальною кількістю зовнішніх поточних позик і зобов`язань».

А.АВАКОВ зазначив, що розвиток ситуації лише підтвердив, «на жаль, наші нагірші побоювання і прогнози». Він заявив про «брутальні, грубі «наїзди» на «всі афільовані зі мною компанії», і вважає, що це має під собою політичне підгрунтя.

«У такій ситуації у мене і моїх партнерів просто не залишилося вибору - займатися бізнесом в Україні для нас нині неможливо і небезпечно. Втім, чи тільки для нас? Бізнес біжить з країни, згортаючи операції та активи при першій слушній нагоді. Реалізувавши активи, ми, принаймні, чесно розрахувалися з кредиторами і не підвели наших іноземних партнерів, надавши їм самим оцінювати подальші ризики», - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки.Відомо, що проти кількох топ-менеджерів АТ «Інвестор» минулого року були порушені кримінальній справі за підозрою в земельних махінаціях.

В інтерв’ю харківському інтернет-виданню «Главное» сам А.АВАКОВ повідомив, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі».

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.АВАКОВУ просити політичного притулку за кордоном.