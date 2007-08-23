Росіянин намагався ввезти в Україну зброю

Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні вночі у пункті пропуску «Козача Лопань» у потягу «С-Петербург – Феодосія» у ході додаткової перевірки громадянина Росії, який викликав підозру своєю неадекватною поведінкою, прикордонники вилучили незаявлений пістолет траматичної дії та та 5 набоїв до нього.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Зброю, яка переховувалася у сумці на полиці, було виявлено за допомогою службового собаки. Пістолет і набої передано митним органам. З”ясовується мета ввезення зброї в Україну, повідомили у прес-службі.