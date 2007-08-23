БЮТ і ”Наша Україна” добиватимуться відставки Кернеса

Харків. 23 серпня. УНІАН. Фракції БЮТ та ”Наша Україна” у Харківській міській раді розпочали процедуру скликання позачергової сесії, на якій пропонується розглянути питання про відставку секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 22 серпня повідомили журналістам лідери фракцій БЮТ та ”Наша Україна” у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН та Андрій РУДЕНКО.

А.РУДЕНКО зазначив, що консультації фракцій з цього питання завершено, зараз триває збір підписів депутатів для скликання позачергової сесії. Для цього необхідно зібрати 34 підписи, станом на 22 серпня вже було 20 підписів.

За словами А.РУДЕНКА, він закликав усіх депутатів міськради приєднатися до ініціативи скликання цієї сесії. Він зазначив, що приводом для відставки Г.КЕРНЕСА “є його незадовільна робота, що визнав навіть лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час перебування у Харкові”.

Як зазначив у свою чергу С.СЬОМОЧКІН, фракції звернуться до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА з пропозицією “не просто відправити Г.КЕРНЕСА у відставку, але й провести аудит всієї діяльності секретаря міськради”.

С.СЬОМОЧКІН зазначив, що місце Г.КЕРНЕСА має обіймати людина, яка зніме соціальну напругу в Харкові.

Він зазначив, що у фракцій БЮТ та “Нашої України” є свої кандидатури на цю посаду, але поки що їхні прізвища називати зарано.

Також, за словами С.СЬОМОЧКІНА, “відомо, що найближчий час пройде політрада Партії регіонів і буде прийнято рішення партії з цього питання”.