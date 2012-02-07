У Харкові за хабар вигнали з роботи дільничного міліціонера

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові за отримання хабара з органів внутрішніх справ звільнено дільничного інспектора міліції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дільничний інспектор вимагав 500 дол. за непритягнення до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганських дій мешканця Харкова.

Під час отримання частини зазначеної суми працівника міліції затримали. Прокуратура порушила кримінальну справу. Стосовно екс-дільничного обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Безпосередніх керівників міліціонера притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності.