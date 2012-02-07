На Харківщині завершено будівництво 4 соціально-значущих об’єктів

Харків. 7 лютого. УНІАН. В Харківській області завершено будівництво чотирьох соціально-значущих об’єктів.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

«З 26 грудня 2011 року по 30 січня 2012 року в Харківській області закінчено будівництво чотирьох соціально-значущих об’єктів. Усі вони введені в експлуатацію», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завершено будівництво газопроводу низького тиску та газопроводу середнього тиску у селі Краснопавлівка Лозівського району, багатоповерхового житлового будинку по вулиці Ахсарова в Харкові. Також завершений капітальний ремонт Печенізького районного будинку культури.