«Батьківщина» втратила ще один свій багнет у Харкові

Харків. 7 лютого. УНІАН. Харківська обласна організації партії «Батьківщина» виключає зі своїх лав депутата Харківської міськради Олексія ЛИПЧАНСЬКОГО

Як повідомляє сайт облорганізації «Батьківщини», члени бюро Харківської обласної парторганізації на своєму засіданні ухвалили рішення звернутися з відповідним клопотанням до Президіі Політичної ради партії.

О.ЛИПЧАНСЬКОГО виключають з партії за дії, «несумісні з перебуванням у ній». Такий крок Бюро автоматично припиняє його членство в статутних органах, до складу яких його було обрано, йдеться у повідомленні.

Журналістам які зверталися за коментарем, у «Батьківщині» відповіли: О.ЛИПЧАНСЬКОГО виключили як такого, що «втратив зв`язок з партією».