Катеринчук: Добкін нікуди не дінеться

Київ. 23 серпня. УНІАН. Кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола КАТЕРИНЧУК підтвердив, що після парламентських виборів одним із перших у Верховній Раді розглядатиметься питання про дострокові вибори в органах влади Києва та Харкова.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Ми ще раз підтверджуємо свої наміри, що як тільки відбудуться вибори, першим пакетом, у якому будуть прийматися зміни до законодавства за ініціативою двох фракцій - БЮТ і НУ-НС, які створять уряд, це буде, перш за все, скасування депутатської недоторканності, а друге питання - це постанова про дострокові вибори до міських рад Києва і Харкова”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, “як у харків’ян, так і у киян є певна алергія від тої влади, яка існує”.

На його переконання, якщо зараз цю проблему не вирішити, то “ми назавжди втратимо самобутність цього міста (Києва – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що Верховна Рада має законодавчо затвердити механізм можливого відкликання міських голів в разі, якщо проти їх подальшого перебування при владі висловиться 70% жителів.

Наразі ж, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, необхідно вирішити питання дострокового переобрання мерів Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Харкова Михайла ДОБКІНА, які дискредитували себе на займаних посадах.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що з приводу дострокових виборів міських голів «двох українських столиць» буде прийнято окреме рішення ВР нового скликання.