В «Укроборонпромі» новий керівник

Харків. 8 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра ПЕРЕГУДОВА генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

Про це йдеться в указі, текст якого оприлюднений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА і призначив його міністром оборони України.

Д.ПЕРЕГУДОВ раніше обіймав посаду гендиректора «Укрспецекспорту».

Довідка. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

До концерну «Укроборонпром» входять, зокрема, такі провідні підприємства в галузі бронетехніки України, як ДП «Завод ім.Малишева» (Харків), Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківське конструкторське бюро з двигунобудування.