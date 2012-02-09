СБУ просить суд обмежити термін ознайомлення Тимошенко зі правою про ЄУСУ

Харків. 9 лютого. УНІАН. Слідчий СБУ Микола ГРАБИК звернувся до Київського районного суду м. Харкова з проханням обмежити термін ознайомлення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та її адвокатів з матеріалами судової справи щодо ЄЕСУ до 28 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання суду в Харкові.

Своє подання М.ГРАБИК мотивував тим, що Ю.ТИМОШЕНКО, а також її адвокати, відмовляються знайомитися з матеріалами справи, а тому, на його думку, термін ознайомлення має бути обмежений згідно з законодавством України.

За його словами, матеріали справи були запропоновані до ознайомлення ще 20 січня.

При цьому він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її стан здоров’я не дозволяє брати участь у будь-яких слідчих діях, і заявила про те, що ознайомиться з матеріалами справи після того, як стан здоров’я дозволить їй це. При цьому вона не підписувала жодний процесуальний документ.

М.ГРАБИК повідомив, що матеріали справи налічують 71 том.

За його словами, адвокат Сергій ВЛАСЕНКО ознайомився лише з одним томом справи, а захисник Андрій КОЖЕМ’ЯКІН відмовився від ознайомлення.

М.ГРАБИК зазначив, що якщо до 28 березня 2012 року Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники не ознайомляться з матеріалами справи, законодавство дозволяє «вважати їх такими, що ознайомилися з матеріалами справи».

Старший прокурор відділу прокуратури Харківської області Денис ФАЛЬЧЕНКО заявив, що він «у повному обсязі підтримує подання слідчого». За його словами, обвинувачена та її адвокати протягом 36 робочих днів цілком можуть ознайомитися з матеріалами справи, виходячи з норми два томи на день, і «термін достатній».

Прокурор вважає, що підсудна і адвокати навмисно затягують час ознайомлення.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати не беруть участі у сьогоднішньому засіданні в Київському суді Харкова.

Оскільки законом не передбачена обов’язковість участі обвинуваченої і її адвокатів, суд розпочав розгляд подання слідчого СБУ.

На цей час оголошено двогодинну перерву у судовому засіданні.

Як повідомлялося, слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО «звинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».