Сьогодні вночі на сході місцями місцями 26-28°

Харків. 12 лютого. УНІАН. Завтра, 13 лютого, в Україні очікується незначне послаблення морозів

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у північній, західній та східній частині вночі температура 20-25° (місцями 26-28°), вдень 10-15° морозу; в центральних областях вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу; на півдні та Закарпатті вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу; в Криму вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла (на Південному березі вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла).

Вночі на Одещині та Вінниччині, вдень на Правобережжі України місцями невеликий (в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській областях та в Криму помірний) сніг; на решті території країни без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра холодна погода з температурою вночі 20-25° (місцями 26-28°), вдень 10-15° морозу.

Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі становитиме 20-22° морозу, вдень 10-12° морозу.

Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.